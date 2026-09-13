В Санкт-Петербурге простились с музыковедом Наталией Петровой

После смерти Андрея Петрова Наталия посвятила себя сохранению его творческого наследия. Она основала Фонд сохранения и развития творческого наследия композитора и занималась увековечиванием его имени.
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