Какие праздники в России и мире отмечают 20 ноября 2023 года Евгения Комарова20 ноября приносит в свой калейдоскоп разнообразные праздники, включая День педиатра, память мучеников в Мелитине и глобальные объятия бегунов.
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