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Царьград

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Дамбу прорвало около приморского города Дальнереченска после дождей

Дамбу прорвало около приморского города Дальнереченска после дождей

В Приморском крае после дождей прорвало дамбу в микрорайоне «Мясокомбинат» в городе Дальнереченск с населением 25 тысяч человек.

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