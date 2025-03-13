Можно смело брать не только для «Оливье»: Роскачество назвало марку «Докторской колбасы», которая не подвела по результатам проверки Ольга БезродняяВыбор «Докторской колбасы» станет проще, если узнать результаты проверки Роскачеством, которая указала на имеющиеся недостатки, назвала лучшие и худшие марки, а также развеяла миф, что она делается из сои.