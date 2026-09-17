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Теперь ИИ-агентам доверили самим вести бизнес: Andon Labs запустила Pion. Пока что проекты остаются убыточными

Теперь ИИ-агентам доверили самим вести бизнес: Andon Labs запустила Pion. Пока что проекты остаются убыточными

Человек задаёт стратегию, а Andonos распределяет задачи между другими моделями с доступом к терминалу, почте, телефону, браузеру и банковским счетам Andon Labs представила платформу Pion, в которой длительно работающие ИИ-агенты самостоятельно ведут бизнес.

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