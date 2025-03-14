Я гуляю по Москве
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Я гуляю по Москве

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Легенда Наполеона или Где ключи от Москвы?

Легенда Наполеона или Где ключи от Москвы?

Маршрут экскурсии: метро «Александровский сад» - Боровицкая площадь - Кремлевская набережная - Васильевский спуск - Красная площадь - Александ-ровский сад - с экскурсоводом компании "Твоя Москва" Александрой Медведевой - https://tvoyamoskva.

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