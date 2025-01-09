В народном календаре – Степанов день. И сегодня можно желать родным, знакомым и незнакомым чего-то доброго – пожелания, произнесенные 9 января, сбываются.
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В народном календаре – Степанов день. И сегодня можно желать родным, знакомым и незнакомым чего-то доброго – пожелания, произнесенные 9 января, сбываются.