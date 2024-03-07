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Захарова назвала колоссальным вклад Нуланд в подрыв отношений России и США

Захарова назвала колоссальным вклад Нуланд в подрыв отношений России и США

РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала колоссальным вклад Виктории Нуланд, которая в скором времени покинет пост американского замгоссекретаря по политическим вопросам, в подрыв отношений России и США.

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