🐝 В Крыму проходит сбор сезонного мёда До середины августа пасечники дежурят по три дня, живут на участках и ухаживают за пчелами, ранним утром осматривают пчелиные семьи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🐝 В Крыму проходит сбор сезонного мёда До середины августа пасечники дежурят по три дня, живут на участках и ухаживают за пчелами, ранним утром осматривают пчелиные семьи.