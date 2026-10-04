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В Госдуме объяснили, как снизить стоимость ЖКХ после нахождения на больничном

В Госдуме объяснили, как снизить стоимость ЖКХ после нахождения на больничном

Госдума напомнила россиянам о праве на перерасчёт ЖКУ за время, проведённое в больнице. Депутат Александр Якубовский в беседе с РИА Новости объяснил, как это работает на практике.

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