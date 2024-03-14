Площадь ЖД Вокзала или Падь Долгая: иркутянам предстоит выбирать территорию для благоустройства

Уже с 15 марта иркутяне станут участниками Всероссийского рейтингового голосования, в ходе которого выберут объекты для благоустройства в 2025 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает администрация города.
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