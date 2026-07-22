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Царьград

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«Атомфлот» запечатлел белых медведей на льдинах в Арктике

«Атомфлот» запечатлел белых медведей на льдинах в Арктике

Моряк ледокола «Арктика» снял на видео белых медведей на Северном морском пути. Три хищника, предположительно самка с детенышами, перебрались с льдины на воду, вызвав интерес у команды корабля в Арктических широтах.

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