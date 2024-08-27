В одной из школ Свердловской области дети будут собирать и ремонтировать беспилотники

В школе Березовского создали специальные классы, где дронами смогут заниматься все дети города.В Березовском Свердловской области в школе №55 имени Льва Брусницына создали специальные классы, где дети будут собирать, ремонтировать и настраивать беспилотные летательные аппараты.
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