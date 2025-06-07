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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Готовы переписать историю Вестероса в RTS Game of Thrones: War for Westeros с мультиплеером? ...

Готовы переписать историю Вестероса в RTS Game of Thrones: War for Westeros с мультиплеером? ...

Готовы переписать историю Вестероса в RTS Game of Thrones: War for Westeros с мультиплеером? Ждите 2026 годАвстралийцы из PlaySide анонсировали RTS Game of Thrones: War for Westeros и предложили фанатам книг и сериала вступить в битву за Железный трон, дабы определить судьбу Семи Королевств.

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