Готовы переписать историю Вестероса в RTS Game of Thrones: War for Westeros с мультиплеером? Ждите 2026 годАвстралийцы из PlaySide анонсировали RTS Game of Thrones: War for Westeros и предложили фанатам книг и сериала вступить в битву за Железный трон, дабы определить судьбу Семи Королевств.