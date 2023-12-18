Новый законопроект, представленный в Госдуме, позволит миллионам россиян выйти раньше на пенсию сразу на 2 года.
Решение принято: миллионы россиян выйдут на пенсию раньше на 2 года – кто в списках
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
" Новый законопроект, представленный в Госдуме" - А кто в этой ГОСДУРЕ ... в 80 лет на пенсию - будут до 80 лет паразитировать , НИХЕРА НЕ РАБОТАЮТ - слуги херовы или глистов в задницах !
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1 д.
Иван Захава
" ...Сейчас большинство студентов завершают обучение в 23-24 года, что не позволяет им получить льготный стаж раньше 60 лет ...! Обучение в ВУЗе идет в общий стаж.
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1 д.
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