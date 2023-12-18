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Закон, порядок, государство

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Решение принято: миллионы россиян выйдут на пенсию раньше на 2 года – кто в списках

Решение принято: миллионы россиян выйдут на пенсию раньше на 2 года – кто в списках

Новый законопроект, представленный в Госдуме, позволит миллионам россиян выйти раньше на пенсию сразу на 2 года.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot; Новый законопроект, представленный в Госдуме&quot; - А кто  в этой  ГОСДУРЕ   ...  в  80 лет на пенсию - будут до 80  лет паразитировать ,  НИХЕРА  НЕ РАБОТАЮТ    -  слуги  херовы  или глистов в задницах   !
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1 д.
Иван Захава
&quot; ...Сейчас большинство студентов завершают обучение в 23-24 года, что не позволяет им получить льготный стаж раньше 60 лет ...! Обучение в ВУЗе идет в общий стаж.
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1 д.

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