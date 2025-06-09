Жителей России предупредили об обрушившейся 9 июня на Землю магнитной буре

В понедельник, 9 июня, нашу планету настигнет магнитная буря. Информацию об этом распространило РИА Новости, ссылаясь на данные Института солнечно-земной физики и Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.
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