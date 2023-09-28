НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

«Барселону» обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Бартомеу и Росселю суд тоже предъявил обвинения

«Барселону» обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Бартомеу и Росселю суд тоже предъявил обвинения

По информации El Debate и других испанских СМИ, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх