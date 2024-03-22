Власти хотят ужесточить контроль за стандартами производителей продукции

В России намерены улучшить качество выпускаемой продукции. Для этого власти хотят ужесточить контроль за стандартами производства, изготовителям придется подтверждать их у регуляторов, сообщают "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии