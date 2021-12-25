Россиянин обманул World of Tanks на 670 миллионов рублей

Уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов обманул World of Tanks на 670 миллионов рублей. Россиянин за несколько лет продал тысячи пакетов с ботами и чит-программами, которые позволили пользователям получать нечестные преимущества перед игроками.
Уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов обманул World of Tanks на 670 миллионов рублей. Россиянин за несколько лет продал тысячи пакетов с ботами и чит-программами, которые позволили пользователям получать нечестные преимущества перед игроками.
Свежие комментарии