Germany, Italy and Belgium opposed the European Commission

The leaders of Germany, Italy and Belgium proposed to create in the European Union a mechanism for suspending European norms and decisions of the European Commission if they impede competition and the development of industry.
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