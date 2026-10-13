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The Eurasia Daily news agency

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Germany, Italy and Belgium opposed the European Commission

Germany, Italy and Belgium opposed the European Commission

The leaders of Germany, Italy and Belgium proposed to create in the European Union a mechanism for suspending European norms and decisions of the European Commission if they impede competition and the development of industry.

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