В Архангельске наградят выдающихся молодых поэтов

Финал и награждение победителей молодёжного поэтического марафона «РИФМЫ_440», который приурочен к юбилею Архангельска и Году молодёжи в Архангельской области, состоится на международном фестивале «Белый июнь».
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