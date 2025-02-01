Президент Владимир Зеленский — лакей западных сил, продавший Украину. Об этом заявил в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом бывший ведущий американского телевизионного канала Fox News Такер Карлсон.
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