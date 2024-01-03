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Упрощен порядок предоставления жителям России социальных налоговых вычетов

Упрощен порядок предоставления жителям России социальных налоговых вычетов

Федеральная налоговая служба информирует, что с 1 января 2024 года упрощен порядок предоставления гражданам социальных налоговых вычетов, связанных с расходами на медицинские, образовательные услуги, уплату пенсионных взносов и другим направлениям.

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