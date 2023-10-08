Шутер Battlefield 2042 будет бесплатным с 12 по 16 октября Издатель EA вместе с разрабо...

Шутер Battlefield 2042 будет бесплатным с 12 по 16 октябряИздатель EA вместе с разработчиком DICE собираются в очередной раз открыть бесплатный доступ к своему многопользовательскому шутеру Battlefield 2042, чтобы все желающие смогли ознакомиться с новым контентом шестого сезона.