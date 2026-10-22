В ночь с 23 на 24 октября жители Северного полушария смогут увидеть звездопад Лео Минориды. Об этом сообщил эксперт Пермского политеха Евгений Бурмистров, передает URA.
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