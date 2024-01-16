В посольстве России сообщили о задержании профессора Морозова в Эстонии

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин подтвердил информацию о задержании гражданина России Вячеслава Морозова полицией безопасности Эстонии (KAPO) по подозрению в осуществлении "разведывательной деятельности".
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