Без США не обошлось? Кто стоит за взрывами пейджеров в Ливане

Мы видим, как по всей планете идут эти тектонические разломы на месте привычного нам мира. На один из них обратил внимание сербский режиссер Эмир Кустурица, который выпустил документальный фильм о гонениях на Украинскую православную церковь (УПЦ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии