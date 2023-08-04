Разведка доложила: в ближайшие дни Киев заставят отказаться от требований к России

Зеленского пригласили на роль президента и написали сценарий, где режисер все знают, американцы на полигоне тестируют оружие, ослабляют Европу , гадят России, украинцы гнилой, тупой народишко, кому его жаль, предали предков, Победу, историю свою, такие не пользуются уважением нигде, холопы Запада!

Катерина

Хохлы - это русские с окраины. Ваша фамилия, кстати, об этом свидетельствует. Не обижайтесь, во мне тоже четверть хохлятской крови, хоть родилась и живу на Урале))) Но то, что поработали с хохлами и оскотинили, то с этим не поспоришь. Сдурел народ хохлятский.🥵