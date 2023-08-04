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Разведка доложила: в ближайшие дни Киев заставят отказаться от требований к России

Разведка доложила: в ближайшие дни Киев заставят отказаться от требований к России

Запад готовит мирный план по урегулированию украинского конфликта из-за поражения войск киевского режима.

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Комментарии
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Катерина
&quot;Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.&quot;
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13 час.
ТМ
Татьяна Мартыненко
Зеленского пригласили на роль президента и написали сценарий, где режисер все знают, американцы на полигоне тестируют оружие, ослабляют Европу , гадят России, украинцы гнилой, тупой народишко, кому его жаль, предали предков, Победу, историю свою, такие не пользуются уважением нигде, холопы Запада!
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1 час.
Катерина
Хохлы - это русские  с  окраины.  Ваша  фамилия, кстати,  об  этом   свидетельствует.  Не  обижайтесь,  во  мне  тоже  четверть  хохлятской крови, хоть  родилась  и  живу на  Урале))) Но то,  что  поработали с хохлами и  оскотинили,  то  с  этим  не  поспоришь. Сдурел народ хохлятский.🥵
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33 мин.

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