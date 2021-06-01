Мировое обозрение

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NI рассказал, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО

NI рассказал, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это "должно вселять ужас" в участников Североатлантического Альянса (НАТО), пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос.

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