NI рассказал, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это "должно вселять ужас" в участников Североатлантического Альянса (НАТО), пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос.