Представители компании из Зимбабве посетили ´Бобруйскагромаш´.

Сегодня ´Бобруйскагромаш´ посетила делегация представителей ´Allied Timbers´ (крупнейшей зимбабвийской компании в сфере лесного хозяйства) во главе с Председателем Совета директоров госпожой Кеуеметси Сетоболи Мупарандавана.
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