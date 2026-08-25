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«Лада» расторгла контракт с Гоголевым по инициативе клуба. Форварду выплатят 4 млн рублей («Сила спорта»)

« Лада » расторгла договор с Павлом Гоголевым по инициативе клуба. Как сообщает «Сила спорта», 26-летний нападающий получит 4 млн рублей в качестве компенсации.

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