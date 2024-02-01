Спасительная «Коммуна». Кто еще поможет субмарине?

На заре своего появления субмарины страдали от множества «детских» болезней, связанных с несовершенством технологий, отсутствием наработанного опыта в строительстве кораблей этого типа и нарушениями при эксплуатации.
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