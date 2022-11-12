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Кейд Каннингем пропустит минимум 4 матча из-за травмы икроножной мышцы

Форвард «Детройта» Кейд Каннингем из-за травмы пропустит ближайшие четыре матча команды, в том числе сегодняшнюю встречу против «Бостона».

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