Путин поручил продлить повышенную выплату на третьего ребенка на Дальнем Востоке

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Президент РФ Владимир Путин предложил продлить повышенную выплату на третьего ребенка для семей на Дальнем Востоке до 2030 года.
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