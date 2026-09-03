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Путин поручил продлить повышенную выплату на третьего ребенка на Дальнем Востоке

Путин поручил продлить повышенную выплату на третьего ребенка на Дальнем Востоке

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Президент РФ Владимир Путин предложил продлить повышенную выплату на третьего ребенка для семей на Дальнем Востоке до 2030 года.

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