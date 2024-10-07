Россияне вспомнят 90-е в октябре: ожидается финансовая катастрофа в России – денежные средства обесценятся Ольга БезродняяДевальвация рубля в октябре продолжает негативно сказываться на финансовом положении россиян, приводя к снижению стоимости их накоплений.