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Россияне вспомнят 90-е в октябре: ожидается финансовая катастрофа в России – денежные средства обесценятся

Россияне вспомнят 90-е в октябре: ожидается финансовая катастрофа в России – денежные средства обесценятся

Россияне вспомнят 90-е в октябре: ожидается финансовая катастрофа в России – денежные средства обесценятся Ольга БезродняяДевальвация рубля в октябре продолжает негативно сказываться на финансовом положении россиян, приводя к снижению стоимости их накоплений.

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