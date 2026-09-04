В московском метро мужчина сломал нос пассажиру, нанеся шесть ударов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе драки в подуличном переходе метро на станции "Кузьминки" шесть раз ударил пассажира по лицу и сломал ему нос.
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