Дмитриев: иностранные компании заинтересованы в возвращении в РФ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Многие иностранные компании заинтересованы в возвращении в РФ, и такие переговоры идут, в основном не публично, заявил журналистам глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
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