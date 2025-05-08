Дмитриев: иностранные компании заинтересованы в возвращении в РФ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Многие иностранные компании заинтересованы в возвращении в РФ, и такие переговоры идут, в основном не публично, заявил журналистам глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.