Чернов об уходе Соболева из «Спартака»: «Собрал всех, сказал, что пока не видит мотивации. Больше никто его ни о чем не спрашивал. Лезть не надо – уже взрослый мальчик»

27-летний форвард перешел в «Зенит». – Ты вошел в капитанский совет клуба. Что вы там решаете? – Команда может быть чем-то недовольна или чем-то, наоборот, довольна, кто-то из нас подходит к тренеру и доводит до него наше мнение.