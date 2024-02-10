60% компьютеров к 2027 году получат процессоры с ИИ. Для ускорения вычислений

По итогам текущего года поставки ПК на базе процессоров с функцией аппаратного ускорения ИИ достигнут 50 млн штук, а к 2027 году увеличатся до 167 млн единицЭксперты отмечают, что к 2027 году технология аппаратного ускорения ИИ превратится из нишевой в доминирующую на рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии