60% компьютеров к 2027 году получат процессоры с ИИ. Для ускорения вычислений

По итогам текущего года поставки ПК на базе процессоров с функцией аппаратного ускорения ИИ достигнут 50 млн штук, а к 2027 году увеличатся до 167 млн единицЭксперты отмечают, что к 2027 году технология аппаратного ускорения ИИ превратится из нишевой в доминирующую на рынке.