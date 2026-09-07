Финансовая подушка для бизнеса: Китай выделяет 300 млрд юаней банкам и страховщикам

Власти Китая направят 300 млрд юаней (45 млрд долларов) на укрепление базы капитала восьми ключевых финансовых институтов, в том числе ICBC и Agricultural Bank of China.
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