Севший на мель у Сахалина танкер попытаются освободить от топлива

По информации мэра Невельского района Алексея Шабельника, ведущего РИА Новости, планируется освободить нефтеналивной танкер “Виктория”, который сел на мель у южного побережья Сахалина, от находящегося на борту топлива.
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