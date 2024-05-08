Мэрия Новосибирска опубликовала уточненную программу Дня Победы-2024 на 9 Мая

Военный парад в Новосибирске 9 Мая начнется в 10:00 на площади Ленина. В 12:00 стартует праздничная программа, бесплатные показы фильмов в КК имени Маяковского, 77-я легкоатлетическая эстафета памяти Александра Покрышкина, ближе к вечеру - праздничные гулянья на Михайловской набережной.