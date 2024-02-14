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Фотограф четыре года не выбрасывал мусор ради фотосессии

Фотограф четыре года не выбрасывал мусор ради фотосессии

В 2011 году фотограф Антуан Репессе (Antoine Repessé) перестал выкидывать мусор, и не просто так. Через четыре года он создал фотосерию #365 Unpacked, которая призывает общество обратить внимание на роль человека как потребителя.

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