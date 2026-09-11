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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Махоумс: «Я восстановился и готов снова быть собой на поле»

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс подтвердил, что готов сыграть в первом туре против «Денвера».

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