Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 717 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • slava axmetov
    Никак не освободитесь от всенародного умственного помешательтва конца 80 х.Этот Ельцин-центр,бездумная политика в отн...Николай Платошкин...
  • ВЛАДИМИР Абаськин
    Закрыть памятник центр Предателю ЕБННиколай Платошкин...
  • Елена Картавцева (Павленко)
    Ельцин Центр - рассадник иноагентов! Закрыть без вопросов!Николай Платошкин...

"Поцелуй в задницу": конгрессмен США ответила Кэмерону на просьбу дать Украине денег

"Поцелуй в задницу": конгрессмен США ответила Кэмерону на просьбу дать Украине денег

© CC0, Pixabay  Вчера 1,4K прочитали Конгрессмен США Марджори Тэйлор-Грин ответила главе министерства иностранных дел Британии Дэвиду Кэмерону на призывы утвердить выделение Киеву 60 миллиардов долларов Министр написал статью для американской газеты The Hill.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
и меня...
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх