"Поцелуй в задницу": конгрессмен США ответила Кэмерону на просьбу дать Украине денег

© CC0, Pixabay Вчера 1,4K прочитали Конгрессмен США Марджори Тэйлор-Грин ответила главе министерства иностранных дел Британии Дэвиду Кэмерону на призывы утвердить выделение Киеву 60 миллиардов долларов Министр написал статью для американской газеты The Hill.
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