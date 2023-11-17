Сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета провели в Ростове-на-Дону профилактическую беседу с гражданами

По совместной инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области, донской полиции и представителей органов муниципальных образований запланировано проведение профилактических бесед с жителями региона.
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