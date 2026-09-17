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Шойгу назвал рейдерским захватом действия Армении с инвестициями России

Шойгу назвал рейдерским захватом действия Армении с инвестициями России

На заседании президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ выступил Сергей Шойгу. По его словам, армянские власти выбрали разрыв связей с Москвой и всё более плотную работу с Западом.

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