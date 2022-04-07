Спорт Уик-Энд

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Юрий БЕЛОУС: Бразильцам «Зенита» надо было проявлять себя в Лиге чемпионов, а сейчас уже поздно

Юрий БЕЛОУС: Бразильцам «Зенита» надо было проявлять себя в Лиге чемпионов, а сейчас уже поздно

Собеседник «Спорт уик-энда» - известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус.

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