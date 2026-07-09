Бизнесмены из Краснодара «надули» правительство, пообещав музыкальные инструменты детям. Сообщники обогатились на 14 млн, а в школы отправили китайскую дешёвку

Бизнесмены из Краснодара «надули» правительство, пообещав музыкальные инструменты детям. Сообщники обогатились на 14 млн, а в школы отправили китайскую дешёвкуКраснодарских предпринимателей поймали на краже бюджетных денег.
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