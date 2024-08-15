Швейцария хочет остаться посредником между Россией и Украиной, несмотря на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и заявление МИД России о пересмотре позиции по мирному урегулированию.
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